Denizli’de 231 su tesisine 29 milyar 945 milyon TL yatırım yapıldı

Tarımsal üretim potansiyeli ve uygun iklimiyle Türkiye’de tarım konusunda ilk sıralarda yer alan Denizli adına bir çok projeyi hayata geçiren Tarım ve Orman Müdürlüğü, son 21 yılda yapılan proje ve yatırımları açıkladı. Buna göre son 21 yılda 29 milyar 945 milyon TL’lik yatırımla 231 su tesisi inşa edildi. Kente tarım arazilerini verimli hale getirmek için 18 baraj, 13 gölet, 5 adet yeraltı depolama tesisi kazandırılırken, su kaynaklarını daha iyi değerlendirmek adına yapımı devam eden 3 adet göledin tamamlanmasıyla, 10 bin 460 dekar tarımsal arazi sulama suyuna kavuşturulacağı belirtildi. Tarım adına yapılan bu tesislerde bulunan, kurulu gücü 114,73 MW olan 11 adet hidroelektrik Enerji Tesisi yıllık 320,38 GWh enerji üretimi sağlayarak, milli ekonomiye yıllık 470 milyon 958 bin 600 TL katkı sağladı.

Diğer taraftan kente yapılan içme suyu tesisleri ile yaklaşık 988 bin 700 kişinini su ihtiyacı karşılanarak yılda 28,13 milyon m içme suyu temin edildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü yapılan bu tesislerden sonra şehir merkezi ve arazilerde taşkın riskini en aza indirmek için 98 adet yerleşim yeri ve 110 bin 50 dekar arazinin kontrolünü ele alarak, 15 adet taşkın koruma tesisisin daha yapım aşamasında olduğunu duyurdu. Toprağın daha verimli olması için, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında Denizli’de 7 adet iş tamamlanarak toplam 551 bin 340 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldı ve 37 adet yerleşim yeri toplulaştırmadan faydalandı.

