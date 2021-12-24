Denizli’de 27 ton sahte gübre ele geçirildi

DENİZLİ (AA) - Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir depoda 27 ton sahte gübre tespit edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir depoda arama yaptı.
Depoda satışa hazır halde tutulan 27 ton gübrenin sahte olduğu saptandı.
Depodaki A.K. ve U.Ş. gözaltına alındı.
Sahte gübreler, İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.
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