Denizli'de 45 kilogram esrarla yakalanan zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 45 kilo 400 gram esrar ve 513 kök Hint keneviri ile yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dün Sığma Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği operasyonda yakalanan M.S, adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bahçesinde yetiştirdiği kenevirler drone ile tespit edilen M.S'nin evine düzenlenen operasyonda çuvallar içinde 45 kilo 400 gram esrar ve ekili halde 513 kök Hint keneviri ele geçirilmişti.



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