YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de 45 kilogram esrarla yakalanan zanlı tutuklandı

Denizli'de 45 kilogram esrarla yakalanan zanlı tutuklandı

15.09.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de 45 kilogram esrarla yakalanan zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 45 kilo 400 gram esrar ve 513 kök Hint keneviri ile yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dün Sığma Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği operasyonda yakalanan M.S, adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bahçesinde yetiştirdiği kenevirler drone ile tespit edilen M.S'nin evine düzenlenen operasyonda çuvallar içinde 45 kilo 400 gram esrar ve ekili halde 513 kök Hint keneviri ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da vahşet! Genç kadın eski kocası tarafından öldürüldüİstanbul'da vahşet! Genç kadın eski kocası tarafından öldürüldü
Başka sürücünün uyarısı hayatını kurtardı! Otomobil alevler içinde kaldıBaşka sürücünün uyarısı hayatını kurtardı! Otomobil alevler içinde kaldı
Denizli'de alternatif ürün olarak yetiştirilen çerezlik kabak çekirdeğinde hasat başladıDenizli'de alternatif ürün olarak yetiştirilen çerezlik kabak çekirdeğinde hasat başladı

Denizli Namaz Vakitleri 15 Eylül Çarşamba

İmsak
05:17
Sabah
06:38
Öğle
13:04
İkindi
16:35
Akşam
19:20
Yatsı
20:36

Denizli Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Çarşamba

Dağdeviren Eczanesi
Merkezefendi
Demir Eczanesi
Merkezefendi
Gürkan Eczanesi
Merkezefendi
Moralıoğlu Eczanesi
Merkezefendi
Gökçe Eczanesi
Pamukkale
Gökkuşağı Eczanesi
Pamukkale
Üçgen Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Antalya'da erkek cesedi bulundu

Antalya'da erkek cesedi bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adana'da bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince çıkartıldı

Adana'da bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince çıkartıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının Diyarbakır'daki programında katılımcılara telefonla hitap etti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının Diyarbakır'daki programında katılımcılara telefonla hitap etti:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.