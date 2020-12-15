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Denizli'de 80 yaşındaki kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.12.2020 13:18 | Son Güncelleme

Denizli'de 80 yaşındaki kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak 80 yaşındaki bir kişinin evindeki altınları alıp kaçan şüpheliler gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerini komiser olarak tanıtan ve A.K'nin (80) evindeki altınları kontrol etme bahanesiyle alıp kaçan iki şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu düzenlenen operasyonda, şüpheliler Ş.T. (48) ve Y.T. (50) altınlar ile yakalandı.

Şüphelilerin aynı yöntemle başka bir kişiyi de 150 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Zanlılar, işlemler için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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