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Denizli’de 938 TOKİ konutu satışa çıkarılacak

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.01.2020 17:49 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, TOKİ tarafından Kayaköy Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 938 konutun satışı için müracaatlarının başladığı, 240 aya kadar vade ile satışa sunulan konutların başvuruların 31 Ocak 2020’ye kadar yapılabileceği ifade edildi.Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Kayaköy Mahallesi’nde 1.

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, TOKİ tarafından Kayaköy Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 938 konutun satışı için müracaatlarının başladığı, 240 aya kadar vade ile satışa sunulan konutların başvuruların 31 Ocak 2020’ye kadar yapılabileceği ifade edildi.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Kayaköy Mahallesi’nde 1. ve 2. bölge toplu konut uygulamaları kapsamında üretilen 938 konut satışa sunuldu. 2+1 ve 3+1 şeklinde satışa sunulan toplam 938 toplu konutun 205’inin alt gelir grubunu kapsadığı ifade edilirken, müracaatların T.C. Ziraat Bankası AŞ’nin tüm şubelerinden yapılabileceği belirtildi. 2+1 alt gelir grubuna hitap eden 205 konutun müracaat bedelinin bin TL; 668’i 2+1, 65’i ise 3+1 olmak üzere toplam 733 konutun müracaat bedelinin ise 2 bin TL olduğu kaydedildi. ‘Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, en az yüzde 40 Engelli Vatandaşlar ve diğer alıcı adayları’ olmak üzere 3 ayrı kategoride sunulan konut satış müracaatlarının 31 Ocak 2020’ye kadar devam edeceği açıklandı.
Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, başvuruların tamamlanmasından sonra, başvuruda bulunanların, noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurasının" 10 Şubat 2020 tarihinde çekileceği açıklandı.

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