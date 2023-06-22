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Denizli’de alkol zehirlenmesi iddiası

22.06.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Çal ilçesinde yaklaşık 1,5 ay önce EYT düzenlemesinden faydalanarak emekli olan şahsın, alkol zehirlenmesi sonucunda hayatını kaybettiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çal ilçesine bağlı Akkent Mahallesi’nde yaşayan 52 yaşındaki Adem Poslu, EYT düzenlemesinden faydalanarak yaklaşık 1,5 ay önce emekli oldu. Önceki gün evinde alkol alan Adem Poslu, daha sonra Ortaköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanına giderek alkol almaya devam etti.

Gece yarısı aşırı alkollü bir şekilde evine geri dönen Poslu, sabah yakınları tarafından yatağında ölü olarak bulundu. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp morguna kaldırılan Adem Poslu’nun cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından mahallesinde toprağa verildi. Alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Poslu’nun tükettiği alkollü içkilerden numune alındığı, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucuna göre ortaya çıkacağı öğrenildi.

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