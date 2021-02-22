Denizli’de arama kurtarma gönüllülerine yangın eğitimi verildi

Arama kurtarma gönüllülerine, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından temel yangın eğitimi verildi. Arama kurtarma gönüllüleri olası afet ve acil durumlarda görev almak üzere hazırlanmaya devam ediyor.

Denizli’de arama kurtarma ekipleri ile gönüllüler olası afet ve acil durumlarda görev almak üzere çalışmalarına devam ediyor. Planlanan eğitimler kapsamında 17 gönüllüye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Temel Yangın Eğitimi verildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitmeni Harun Bahar ve Denizli İnsani Yardım Vakfı (İHH) Arama Kurtarma Ekibi Başkanı Serdar Çiftçi ile birlikte 1 saatlik eğitimde gönüllüler, yangının oluşma tehlikesi, müdahaleler hakkında detaylı olarak bilgilendirildi. Teorik eğitimin ardından sahada gönüllüler yangın tüpünün kullanımı ve yangına doğru müdahale etme konusunda uygulamalı olarak eğitim aldı. Arama Kurtarma Ekibi Başkanı Serdar Çiftçi, “60 kişilik gönüllümüz ile zaman zaman bu tür eğitimleri yapmaktayız. Yangın eğitimi de arama kurtarma gönüllülerinin olmazsa olmazları arasındadır. Aslında arama kurtarmadan ziyade her bir bireyin bilmesi gereken genel şeylerdir. Bir yangına nasıl müdahale edilir? Elektrik yangınına nasıl müdahale edilebilir? Çok önemli şeyler evde çocuklarımıza eşimize bunları anlatmamız ve öğretmemiz lazım. Bu eğitimleri zaman zaman devam ettireceğiz. Bugün 17 kişilik bir katılım sağlandı, inşallah eğitimlerimize devam edeceğiz” dedi.