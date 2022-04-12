Denizli'de asitli saldırıda bulunan kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, tartıştığı kişinin yüzüne asit türü sıvı atan şüpheli tutuklandı.

Tekstil atölyesi sahibi Muzaffer Kaydı'ya (37) asitli saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan H.P. (41), İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

H.P. adliyeye getirildiği sırada "Neden asit attınız?" sorusunu yönelten gazetecilere, "Alacağımı alamadım. Dolandırıldım. Geçen sene 750 bin liraydı alacağım. Bir türlü anlaşamadık, 30 yıllık sermayem gitti." dedi.

Öte yandan sol gözünü kaybettiği öğrenilen Muzaffer Kaydı'nın ise Denizli Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Ankara'daki özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Merkezefendi ilçesinde dün tekstil atölyesi işleten Muzaffer Kaydı, iş yerine gelen H.P. adlı kişinin asitli saldırısına uğramıştı. Termosta getirdiği asit türü sıvıyı tartıştığı kişinin yüzüne döktükten sonra kaçan zanlı yakalanmış, hastaneye kaldırılan Muzaffer Kaydı'nın bir gözünü kaybettiği belirtilmişti.



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