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Denizli'de ayakları kırılmış köpeğe jandarma sahip çıktı

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.11.2020 18:09 | Son Güncelleme

Denizli'de ayakları kırılmış köpeğe jandarma sahip çıktı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çardak ilçesinde arka ayakları kırık halde bulunan köpek, jandarma ekiplerince tedavisi için veteriner hekime götürüldü.

Devriye görevinde olan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yaralı bir köpek fark etti.

Jandarma personeli, yürüyemeyen köpeği ilçedeki özel bir veteriner kliniğine götürdü.

Arka ayakları kırık olduğu tespit edilen köpek, tedavisi için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildi.

Denizli'de ayakları kırılmış köpeğe jandarma sahip çıktı

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