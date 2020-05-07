YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de balık avladıkları derede kaybolduğu belirtilen iki kişi aranıyor

Denizli'de balık avladıkları derede kaybolduğu belirtilen iki kişi aranıyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.05.2020 18:07 | Son Güncelleme

Denizli'de balık avladıkları derede kaybolduğu belirtilen iki kişi aranıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde balık avına çıktıkları derede kaybolduğu öne sürülen iki kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Muslugüme Mahallesi'nde yaşayan ve öğle saatlerinde Akçay Deresi'ne giden amca çocukları İbrahim Onluk ve Mustafa Onluk'tan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma bölgede arama çalışması başlattı. Arama faaliyetlerine itfaiyeye bağlı su altı ekibi katıldı. Bölgeye bir sağlık ekibi de sevk edildi.

Bu arada, arama kurtarma çalışmalarını Akçay Deresi kıyısından takip eden İbrahim ve Mustafa Onluk'un bazı yakınları sinir krizi geçirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Amacı sağlığına kavuşmaktı! Başına gelmeyen kalmadı Amacı sağlığına kavuşmaktı! Başına gelmeyen kalmadı
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Bayburt’ta trafik ekipleri vatandaşları evlerinde bilgilendiriyor

Bayburt’ta trafik ekipleri vatandaşları evlerinde bilgilendiriyor

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Denizli Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
04:20
Sabah
05:54
Öğle
13:05
İkindi
16:54
Akşam
20:06
Yatsı
21:34

Denizli Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Deva Eczanesi
Merkezefendi
İlke Eczanesi
Merkezefendi
Nükhet Eczanesi
Merkezefendi
Şule Eczanesi
Merkezefendi
Gökkuşağı Eczanesi
Pamukkale
Kınıklı Eczanesi
Pamukkale
Pelitlibağ Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

TUBİTAK, PAÜ’nün 5 projesini destekleyecek

TUBİTAK, PAÜ’nün 5 projesini destekleyecek

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Denizli’den tahliye olacak yükümlülerin ve terhis olacak askerlerin otobüsleri hazır

Denizli’den tahliye olacak yükümlülerin ve terhis olacak askerlerin otobüsleri hazır

Hırsızlık ve çeşitli suçlardan 24 şahıs tutuklandı

Hırsızlık ve çeşitli suçlardan 24 şahıs tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.