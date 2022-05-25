YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de barajda erkek cesedi bulundu

Denizli'de barajda erkek cesedi bulundu

25.05.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de barajda erkek cesedi bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı'nda erkek cesedi bulundu.

Baraj göletine gezmeye çıkan bir vatandaş, su kıyısında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekipler, cesedi sudan çıkardı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin yaklaşık 5 günden bu yana haber alınamayan İshak Eskicioğlu'na (29) ait olduğu belirlendi.

Öte yandan Eskicioğlu hakkında daha önceden de kayıp başvurularının bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktoru odasında darbeden sanığa "konut dokunulmazlığını ihlal"den de cezaDoktoru odasında darbeden sanığa "konut dokunulmazlığını ihlal"den de ceza
Denizlispor'da yönetim, kaynak bulamazsa kongre kararı alacakDenizlispor'da yönetim, kaynak bulamazsa kongre kararı alacak
Gaziantep'te 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındıGaziantep'te 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı

Denizli Namaz Vakitleri 25 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:58
Sabah
05:40
Öğle
13:06
İkindi
16:57
Akşam
20:21
Yatsı
21:56
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

Kanser tedavisinde çığır açan gelişme: İlk kez insanda denendi

Kanser tedavisinde çığır açan gelişme: İlk kez insanda denendi

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Durduğu her saniye bakteri üretiyor: Bile isteye zehir yemeyin

Durduğu her saniye bakteri üretiyor: Bile isteye zehir yemeyin

Gizem dolu ölüm! Putin’in rakibinden özür dilemişti

Gizem dolu ölüm! Putin’in rakibinden özür dilemişti

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.