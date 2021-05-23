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Denizli'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

23.05.2021 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Deliktaş Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgada, H.U, M.U, M.K. ve Yaşar Keskinsaz (28) bıçakla yaralandı.

İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Keskinsaz, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, taburcu olan H.U, M.K. ve M.U. ile Y.İ.G. ve B.D.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.K. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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