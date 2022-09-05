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Denizli'de biçerdöver ile işçi minibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

05.09.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de biçerdöver ile işçi minibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile biçerdöverin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Burhan K. (54) yönetimindeki 20 NE 563 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü, İsabey Mahallesinde Süleyman Ç. idaresindeki 03 14 18-010 plakalı biçerdöverle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si sürücü 12 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde sola manevra yapan biçerdöverle, arkadan gelen minibüsün çarpışması yer alıyor.

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İşçi hastane Biçerdöver jandarma kaza

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