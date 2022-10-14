Denizli'de bir apartmanın çatısında yangın çıktı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenişehir Mahallesi 55 Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.



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