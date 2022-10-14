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Denizli'de bir apartmanın çatısında yangın çıktı

14.10.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de bir apartmanın çatısında yangın çıktı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenişehir Mahallesi 55 Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
İtfaiye

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