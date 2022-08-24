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Denizli'de boş araziye gömülmüş ceset parçaları bulundu

24.08.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de boş araziye gömülmüş ceset parçaları bulundu

Denizli'de boş araziye gömülmüş ceset parçaları bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 5 yıldır kayıp olan kişiye yönelik soruşturma kapsamında boş arazide yapılan kazı çalışması sonucu, ceset parçaları bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Büro Amirliği ekipleri, 2017'den bu yana kayıp olarak aranan kişinin bulunması için yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'ndeki arazide, iş makinesi de kullanılarak arama çalışması yapıldı.

Kazı çalışması sonucu toprağa gömülü halde bulunan ceset parçaları, DNA incelemesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlının polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Denizli'de boş araziye gömülmüş ceset parçaları bulundu

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cinayet ceset kayıp arama

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