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Denizli’de caddeler yıkanıp dezenfekte edilmeye devam ediyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 16.04.2020 15:05 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında temizlik ve hijyen çalışmalarında Çaybaşı Caddesi’nde yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında temizlik ve hijyen çalışmalarında Çaybaşı Caddesi’nde yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Başkan Zolan, mesai mefhumu gözetmeden vatandaşların sağlığı ve huzuru için çabaladıklarını söyledi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında düzenli bir şekilde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Kentin yoğun olarak kullanılan caddelerinde yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı ekipler Çaybaşı Caddesi’ni yol ve kaldırımlarını sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, belediye ekiplerinin salgınla mücadelede her türlü tedbir için çalıştığını söyledi. Vatandaşların belirtilen kurallara uyması gerektiğini belirten Başkan Osman Zolan, yoğun olarak kullanılan caddelerin dezenfekte edildiğini ve bunun için özel bir çalışmanın yürütüldüğünü söyledi. Başkan Zolan, korona virüs mücadelesinde mesai mefhumu gözetmeden vatandaşların sağlığı ve huzuru için çabaladıklarını dile getirdi.

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Merkezefendi
Gülriz Eczanesi
Merkezefendi
Güngör Eczanesi
Merkezefendi
Kaytan Eczanesi
Merkezefendi
Bilge Eczanesi
Pamukkale
Karadağ Eczanesi
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