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Denizli'de çıkan orman yangınında 1 dönüm alan zarar gördü

13.05.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de çıkan orman yangınında 1 dönüm alan zarar gördü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan yangında 1 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Çamlaraltı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 2 ilk müdahale pikabı, 12 işçi ve 3 orman şefi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında 1 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü.​​​​​​​

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yangın Denizli

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