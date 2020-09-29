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Denizli'de çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.09.2020 17:29 | Son Güncelleme

Denizli'de çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 1 hektar ormanlık alana zarar veren yangın söndürüldü.

Çambaşı Mahallesi yakınlarındaki alanda çıkan yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözlerle müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına helikopter de destek verirken, alevler 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, yangın bölgesine giderek çalışmaları takip etti.

Yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Bu arada, yangının bölgedeki bir tarlada anız yakılması sonucu çıktığı öne sürüldü.

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