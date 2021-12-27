Denizli'de çocuğa saldıran pitbull cinsi köpeğin sahibi, serbest bırakıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 13 yaşındaki İran uyruklu çocuğa saldıran pitbull cinsi köpeğin sahibi serbest bırakıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan köpeğin sahibi İran uyruklu M.A'nın (24) emniyetteki işlemi tamamlandı. Savcılık kararıyla serbest bırakılan M.A'ya 12 bin lira ceza uygulandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı ekiplerince gözetim altına alınan köpeğin burada tutulacağı belirtildi.

Zeytinköy Mahallesi'ndeki Kozlupınar Caddesi'nde İran uyruklu Armin Darban Jafeti'ye (13) dün pitbull cinsi köpek saldırmıştı. Hastaneye kaldırılan Jafeti, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Köpeğin sahibi M.A. ise gözaltına alınmıştı.



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