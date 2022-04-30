Denizli'de çöken ağıldaki 7 küçükbaş hayvan telef oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yanındaki kerpiç evin duvarının yıkılması sonucu çöken ağıldaki 7 küçükbaş hayvan telef oldu.

Hacıeyüplü Mahallesi'nde Mustafa Gencer'e ait iki katlı kerpiç evin duvarının büyük bölümü, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.

Duvar parçalarının bitişikteki ağılın üzerine düşmesiyle göçük meydana geldi.

Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayda bazı hayvanlar göçük altından çıkarılırken 7 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi.

​​​​​​​- "Canlarım gitti"

Gencer'in eşi Züheyla Gencer, AA muhabirine, bayram alışverişi için markette olduğu sırada olayı öğrendiğini ve çok üzüldüğünü söyledi.

Olayı gözyaşlarıyla anlatan Gencer, "Oğlum aradı 'eski ev göçtü' dedi. Ne olduğumu bilemedim, hemen eve geldik. Geldiğimizde durum böyleydi. 7 tane var toprak altında. Tam kurbanlık yapacaktık. Koyunlarımız, keçilerimiz vardı. Elim ayağım tutmuyor. Canlarım gitti. Ben burayı çok emek vererek yaptırmıştım. Şimdi bir daha yaptıramam." diye konuştu.

Olayı gören Fatma Toprak ise evin önünde oturduğu sırada büyük bir gürültüyle duvarın ahırın üzerine yıkıldığını gördüğünü ve çok korktuğunu ifade etti.

