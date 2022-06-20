Denizli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ'la ilgili soruşturması kapsamında belirlenen adrese baskın yaptı.

Operasyonda şüpheli C.D. yakalandı.

Zanlının adresindeki aramalarda örgütsel doküman ele geçirildi.



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