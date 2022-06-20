YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi yakalandı

Denizli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi yakalandı

20.06.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ'la ilgili soruşturması kapsamında belirlenen adrese baskın yaptı.

Operasyonda şüpheli C.D. yakalandı.

Zanlının adresindeki aramalarda örgütsel doküman ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
67 yaşında diploma heyecanı yaşadı67 yaşında diploma heyecanı yaşadı
Denizli'de üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybettiDenizli'de üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti
Çubuk'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilediÇubuk'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı DEAŞ

Denizli Namaz Vakitleri 22 Haziran Çarşamba

İmsak
03:47
Sabah
05:35
Öğle
13:11
İkindi
17:03
Akşam
20:36
Yatsı
22:16
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Akıllara bile gelmeyecek seks rekorları!

Akıllara bile gelmeyecek seks rekorları!

Herkes mutlaka denesin! Yapamazsanız ölebilirsiniz

Herkes mutlaka denesin! Yapamazsanız ölebilirsiniz

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

''Harika bir seks, gencecik bir sevgili ve ağdasız günler''

''Harika bir seks, gencecik bir sevgili ve ağdasız günler''

Her şey sizinle ilgili... Dikkatli bakarsanız görürsünüz

Her şey sizinle ilgili... Dikkatli bakarsanız görürsünüz

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.