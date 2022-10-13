Denizli'de devrilen buzdolabının altında kalan kişi hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde üzerine buzdolabı devrilen kişi yaşamını yitirdi.
Gerzele Mahallesi'ndeki bir evde ikamet eden ve elektrik mühendisi olduğu belirtilen Ahmet Ersoy'dan (44) haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Polis gözetiminde eve giren sağlık ekipleri devrilen buzdolabının altında kaldığı belirlenen Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Ersoy'un cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan aile yakınları tarafından alınarak Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
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