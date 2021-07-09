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Denizli'de devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

09.07.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Özkan Akgün'ün kullandığı 64 LZ 396 plakalı hafif ticari araç, İğdir Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı, ardından savrularak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 4 kişi, ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Özkan Akgün'ün durumunun ağır olduğu bildirildi.

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