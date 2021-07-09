Denizli'de devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Özkan Akgün'ün kullandığı 64 LZ 396 plakalı hafif ticari araç, İğdir Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı, ardından savrularak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 4 kişi, ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Özkan Akgün'ün durumunun ağır olduğu bildirildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz