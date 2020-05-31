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Denizli'de devrilen otomobildeki öğretmen öldü

DENİZLİ HABERLERİ  | 31.05.2020 03:56 | Son Güncelleme

Denizli'de devrilen otomobildeki öğretmen öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kadın öğretmen hayatını kaybetti.

Kent merkezinden Aydın istikametine giden Büşra Çerşil'in (26) kullandığı 35 AD 5934 plakalı otomobil, Kumkısık Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağaçlara çarparak duran otomobilde sıkışan Çerşil'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ters dönen otomobil vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra, kadının cesedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

Denizli'deki özel bir okulda öğretmenlik yaptığı öğrenilen Büşra Çerşil'in cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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