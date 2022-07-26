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Denizli'de devrilen traktörün altında kalan kadın öldü, 2 kızı yaralandı

26.07.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de devrilen traktörün altında kalan kadın öldü, 2 kızı yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, 2 kızı yaralandı.

Yeliz Yeniay'ın kullandığı 20 ADS 311 plakalı traktör, Gölbaşı Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada traktörden savrulan sürücü ile kardeşi Fatma Fışkın hafif şekilde, traktörün altında kalan anneleri Hatice Aydın ise ağır aralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatice Aydın, sağlık çalışanlarının müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın, anne ve kızlarının çalışmak için tarlaya giderken meydana geldiği öğrenildi.

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