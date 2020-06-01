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Denizli'de dolandırılan yaşlı kadına altınları teslim edildi

DENİZLİ HABERLERİ  | 01.06.2020 18:05 | Son Güncelleme

Kendilerini savcı olarak tanıtıp yaşlı kadını dolandıran kişilerin, yaklaşık 250 bin lira değerindeki altını Bursa'nın Kestel ilçesinde araziye gömdükleri belirlendi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de kendilerini savcı olarak tanıtarak yaşlı bir kadının yaklaşık 250 bin lira değerindeki altınını alan ve operasyon sonucu yakalanarak tutuklanan 3 kişinin altınları Bursa'da bir araziye gömdükleri ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 22 Mayıs'ta M.Y'yi dolandırarak altınlarını alarak kaçan kişileri 24 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla yakalamasının ardından altınların yerinin tespiti için çalışma yürüttü.

Yakalanarak tutuklanan 3 kişinin ifadelerinde altınları Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir araziye gömdüklerini söylemesi üzerine harekete geçen ekipler, tutuklu sanıklardan Hasan Y'nin babası Ali Y'yi de gözaltına alarak bölgede kazı yaptı.

Topraktan çıkarılan altınlar, yaşlı kadına teslim edildi.

- Olay

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendilerini savcı olarak tanıttıkları 65 yaşındaki M.Y'nin 250 bin liralık altınını dolandıran 6 şüpheli, Antalya ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmış, 3'ü tutuklanmıştı.

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