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Denizli'de elektrikli gezinti araçları üreten iş insanı, evlenen kızı için elektrikli faytondan gelin arabası yaptı

10.07.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de elektrikli gezinti araçları üreten iş insanı, evlenen kızı için elektrikli faytondan gelin arabası yaptı

DENİZLİ (AA) - Denizli'deki atölyesinde elektrikli gezinti araçları üreten Tahir Öztürk, evlenen kızına elektrikli faytonla hazırladığı gelin arabasıyla sürpriz yaptı.

Merkezfendi ilçesindeki atölyesinde üreterek ihracatını yaptığı elektrikli gezinti araçlarıyla tanınan iş insanı Tahir Öztürk, Alper Öztemel ile hayatını birleştirecek olan kızı Merve için elektrikli fayton yapmaya karar verdi.

Evlilik hazırlığı yapan kızına sürpriz hazırlayan baba Öztürk, yaptığı elektrikli faytonu süsledikten sonra kızı ve damadını bindirerek kent içinde konvoy düzenledi.

Tahir Öztürk, gazetecilere kızına bir sürpriz yapmak istediğini, yıllardır kendi yaptığı elektrikli faytonla kızını gelin etmenin hayalini kurduğunu söyledi.

Öztürk, "Çok şükür haberi olmadan bir ay gibi bir sürede bu faytonu hazırladık. Çağırınca sürpriz oldu. Kızım için unutulmaz bir gündü. Çok mutlu oldum, kızım da çok mutlu oldu." dedi.

Atlı faytonun yapısını bozmadan elektrikli fayton şeklinde tasarladıklarını aktaran Öztürk, faytona atın kişneme sesini de koyduklarını sözlerine ekledi.

Merve Öztemel de çok özel bir gelin arabasıyla dünya evine girdiklerini, aracı babasının yapmasının kendisi için çok özel olduğunu belirterek, elektrikli faytonla düzenlenen konvoyu da unutamayacaklarını ifade etti.

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