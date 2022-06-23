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Denizli'de eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

23.06.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

​​​​​​​DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde, 26 yaşındaki Fatma Kovan'ın eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık O.A, Kocabaş D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Fatma Kovan'ın babası Merol Kovan, annesi Seval Kovan ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık O.A, yazılı savunma yapmak istediğini belirtti.

Anne Seval Kovan, sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi.

Esas hakkındaki mütalaasını mahkeme heyetine sunan savcı, O.A'nın cinayeti tasarlayarak işlediği kanaatine vardığını aktararak, sanığın müebbet hapse mahkum edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, mütalaaya ilişkin savunmalar için sanık avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

Geçen yıl 6 Mart'ta, O.A, ortak çocuklarını almak için evine gelen eski eşi Fatma Kovan'ı av tüfeğiyle öldürmüş, sanık hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

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