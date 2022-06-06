Denizli'de FETÖ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen eski öğretmen hakkında yakalama kararı verildi.

Şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.



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