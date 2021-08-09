Denizli'de FETÖ üyeliğinden aranan 2 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin adresleri tespit edildi.

Polis ekipleri, iki zanlıyı düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.



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