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Denizli'de FETÖ üyeliğinden aranan 2 şüpheli tutuklandı

09.08.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de FETÖ üyeliğinden aranan 2 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin adresleri tespit edildi.

Polis ekipleri, iki zanlıyı düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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