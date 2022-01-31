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Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

31.01.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet ve askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, beş ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün "emniyet ve askeri mahrem yapılanması"nda faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 eski emniyet personeli, 3 askeri okul öğrencisi ve 1 eski askeri personel olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. ​​​​​​​

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