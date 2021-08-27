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Denizli'de foseptik çukuruna düşen çocuk öldü

27.08.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de foseptik çukuruna düşen çocuk öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bekilli ilçesinde, foseptik çukuruna düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Anne ve babasıyla Üçkuyu Mahallesi'ndeki halasına ziyarete gelen Abdullah Yeşildağ, öğle saatlerinde kaybolunca, jandarmaya bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekiplerinin yaptıkları aramada, Yeşildağ'ın cansız bedeni, evin yan tarafındaki foseptik çukurunda bulundu.

Çocuğun cenazesi, savcı incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü.

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