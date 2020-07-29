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Denizli’de ihracat ve ithalat arttı

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.07.2020 17:20 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı.

Denizli’de ihracat ve ithalat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. İstatistiklere göre Denizli’de ihracat yüzde 15 artarak 217 milyon 374 bin dolar, ithalat ise yüzde 9,5 artarak 124 milyon 722 bin dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), genel ve özel olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplanan 2020 Haziran ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgilere göre; Denizli’de bir önceki yılın Haziran ayına göre ihracat yüzde 15 artarak 217 milyon 374 bin dolar olurken, ithalat ise yüzde 9,5 artarak 124 milyon 722 bin dolara yükseldi. Denizli’de bu verilere göre, Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 10’uncu il olurken, ithalatta ise 13’üncü sırada yer buldu.

Zirve imalat sanayinin
İmalat sanayii, ihracatta, 209 milyon 510 bin dolar ile yüzde 96.38 pay sahibi olurken, ithalatta ise 120 milyon 542 bin dolar ile yüzde 96,91 pay sahibi olarak zirvede yer aldı. İmalat sanayiyi, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü ile su temini; kanalizasyon, atık tönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörleri takip etti.

İhracatta Almanya, ithalatta Rusya ilk sırada
Haziran ayında Denizli’den 23 milyon 858 bin dolarlık rakamla en fazla ihracat yapan ülke Almanya oldu. Almanya’yı sırasıyla 22 milyon 571 bin dolar ile Birleşik Krallık ve 19 milyon 13 bin dolar ile ABD izledi.
İthalatta ise 24 milyon 278 bin dolar ile Rusya ilk sırada yer alırken, 17 milyon 789 bin dolar ile Kazakistan 2’inci, 12 milyon 727 bin dolar ile Bulgaristan ise 3’üncü sırada yer aldı.

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