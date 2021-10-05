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Denizli'de iki gündür aranan kadın ormanda bulundu

05.10.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de iki gündür aranan kadın ormanda bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde, ailesinin iki gün önce kayıp başvurusu yaptığı 59 yaşındaki kadın dağlık alanda bulundu.

Pazar günü, Avdan Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evinden ayrılan Havva Torga'nın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile jandarma ve vatandaşlar arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarında havadan drone ve jandarmanın arama köpekleri "Cingöz" ile "Ortoz" da kullanıldı.

Mahalleden yaklaşık 3 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulunan Havva Torga, sağlık ekibi tarafından Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan Torga'nın, yönünü bulmakta güçlük çektiğini, geceyi de dağda geçirdiğini söylediği öğrenildi.

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