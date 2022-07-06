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Denizli'de inşaattan düşen kalıp ustası hayatını kaybetti

06.07.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de inşaattan düşen kalıp ustası hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşen kişi yaşamını yitirdi.

Yenişafak Mahallesi'ndeki bina inşaatında kalıp ustası olarak çalışan Şevket Takmak (65), dengesini kaybederek üçüncü kattan zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Takmak, kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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