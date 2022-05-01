Denizli'de jandarmadan helikopterli trafik denetimi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Ramazan Bayramı öncesinde havadan ve karadan trafik denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, kurallara uymayanlara ceza uyguladı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili boyunca trafik yoğunluğunun artması beklenen ve kenti Antalya, Muğla, İzmir ve Afyonkarahisar'a bağlayan noktalarındaki kontrollerini sürdürüyor.

Karadan yürütülen denetimlere "Mil Mi-17" tipi helikopter de havadan destek veriyor. ​​​​​​​



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