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Denizli'de kahvehanedeki cinayet ve yaralamaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

19.10.2023 15:32 | Son Güncelleme:
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Denizli'nin Honaz ilçesinde kahvehanede 1 kişinin silahla öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanması olayına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ilçedeki bir kahvehanede 16 Ekim'de 1 kişinin öldürülmesi, 1 kişinin yaralanmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Sivas'ta yakalanan şüpheli Fırat Ç. (40) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Fırat Ç. ile maktul Galip Aldırma arasında alacak verecek meselesinden kaynaklanan husumet bulunduğu öğrenildi.

Yeni Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir kahvehanede oturan Abdulcabbar Aldırma (41) ve Galip Aldırma (38), yanlarına gelen Fırat Ç'nin tabancayla ateş etmesiyle yaralanmış, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Galip Aldırma kurtarılamamıştı.

Fırat Ç. olayın ardından çaldığı bir aracın plakasını kendi aracına takarak gittiği Sivas'ta yakalanmıştı.​​​​​​​

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