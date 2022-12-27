Denizli'de kaldığı daireyi yakmaya çalışıp sahibini tehdit eden kişi tutuklandı

Atalar Mahallesi'nde bulunan 8 katlı aparttan duman çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir dairede çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri, kaldığı daireyi yanıcı madde dökerek yakmaya çalıştığı ve olay yerinden kaçtığı şüphesiyle İ.T'yi gözaltına aldı.

Zanlı sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

İ.T. daha sonra tekrar geldiği binadaki apart sahibi İ.V'yi tehdit ettiği ve hakaret ettiği iddiasıyla yeniden yakalandı.

Zanlı tekrar sevk edildiği hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.

