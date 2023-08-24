YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de Kale biberi hasadına başlandı

Denizli'de Kale biberi hasadına başlandı

24.08.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin coğrafi işaret tescilli ürünleri arasında yer alan sofralık Kale biberi hasat ediliyor.

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, Demirciler Mahallesi'nde düzenlenen hasat etkinliğinde, bölgede yetişen biberin Türkiye'deki 3 tescilli biber türü arasında bulunduğuna işaret ederek, üreticinin talepten memnun olduğunu söyledi.

Rekolte beklentisinin yüksek olduğunu belirten Sağınç, "Üreticimiz bu yıl 800 dekar alandan 3 bin ton ürün beklemektedir." dedi.

Demirciler Mahallesi Muhtarı Süleyman Karauzun da Kale biberi üretiminin yüzde 80'inin bölgelerinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, sulama konusundaki sorunlarının giderilmesi için ilgili kurumlara talepte bulunduklarını ifade etti.

Kale Biber Üreticisi Festivali'nde ikincilik elde eden Cansel Sanayır, ürüne iyi baktıklarını belirterek, "Dedelerimizden kalma tohumlarla üretim yapıyoruz. Bizim yörenin biberindeki lezzet başka yerde bulunmaz. Pazarlama sorunumuz da yok." dedi.

Üretici Şengül Kadıkcı, Kale biberinin tanıtılması için yapılan faaliyetlerden memnuniyet duyduklarını, ürünü henüz tarladayken sattıklarını dile getirdi.

Hasat edilen biberin çuvallara doldurulmasıyla etkinlik sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmangazi Belediyesi’nden istihdama büyük katkıOsmangazi Belediyesi’nden istihdama büyük katkı
Bodrum’a 2 gemiyle 2 bin 231 yolcu geldiBodrum’a 2 gemiyle 2 bin 231 yolcu geldi
Ardahan’da 131 bin 596 kök kenevir imha edildiArdahan’da 131 bin 596 kök kenevir imha edildi
Anahtar Kelimeler:
Denizli hasat

Denizli Namaz Vakitleri 24 Ağustos Perşembe

İmsak
04:52
Sabah
06:19
Öğle
13:11
İkindi
16:54
Akşam
19:53
Yatsı
21:15

Denizli Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Perşembe

Denizli eczanesi
Merkezefendi
Güleç eczanesi
Merkezefendi
Pamukkale aktürk eczanesi
Merkezefendi
Dinç eczanesi
Acipayam
Çal eczanesi
Cal
Oran eczanesi
Cameli
Çetinkaya eczanesi
Civril
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mahkum ve gardiyanın yasak aşkını mesajlaşmaları ortaya çıkarttı

Mahkum ve gardiyanın yasak aşkını mesajlaşmaları ortaya çıkarttı

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Her satırı korkunç! Saçını palayla kesip boynundan yere zincirledi

Her satırı korkunç! Saçını palayla kesip boynundan yere zincirledi

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.