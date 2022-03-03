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Denizli'de karısının otomobilini kundakladığı öne sürülen şüpheli yakalandı

03.03.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de karısının otomobilini kundakladığı öne sürülen şüpheli yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısının otomobilini kundakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından, kadın kıyafetleri giydiğini tespit ettikleri şüpheli F.C'yi yakaladı. Zanlı, emniyette verdiği ifadede suçlamayı reddetti.

Karısı A.C'nin (28) şikayetçi olmadığı belirtilen F.C, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Merkezefendi ilçesi 1200 Evler Mahallesi'nde A.C'ye ait otomobilin 20 Şubat'ta benzin dökülerek yakıldığı iddiası üzerine polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını incelemiş, elinde bidon, yüzünde medikal maske, başında eşarp ve üzerinde kadın kıyafetleri bulunan kişinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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