Denizli'de koçun süstüğü çoban hastanede öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde dün koçun süstüğü çoban kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dün, İnceler Mahallesi'nde çobanlık yapan Ahmet Yıldız'ı (66), evinin bahçesindeki ahırda hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Ahırdaki koçun saldırısı sonucu başından ve karnından yaralandığı belirlenen Yıldız, Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıldız, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



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