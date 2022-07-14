Denizli'de koluna saçma isabet eden kadın yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli’nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alanda arkadaşlarıyla oturduğu sırada koluna saçma isabet eden kadın yaralandı.

Kervansaray Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece arkadaşlarıyla oturan A.K'nin (27) koluna saçma isabet etti.

A.K, olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Polis, saçmaların olay yerinde park halinde olan otomobil ile hafif ticari araca da isabet ettiğini belirledi.

Babasına ait av tüfeğiyle ormanlık alana rastgele ateş açtığı öne sürülen 14 yaşındaki çocuk, ifade işlemleri için karakola götürüldü.

A.K, tedavisinin ardından taburcu edildi.

