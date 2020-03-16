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Denizli'de koronavirüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşıma tutuklama

DENİZLİ HABERLERİ  | 16.03.2020 18:49 | Son Güncelleme

Denizli'de koronavirüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşıma tutuklama

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yeni tip koronavirüsle ilgili sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşımlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden birisi tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesapları üzerinden yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında cezaevlerindeki görüşlerin iptal edilmesini protesto etmek ve mahkumlar için toplanma çağrısı yapan şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

"Suç işlemeye tahrik" suçundan adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cezaevi koronavirüs sosyal medya

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