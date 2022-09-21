Denizli'de kuaförden hırsızlık kameraya yansıdı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kuaförden gece yapılan hırsızlık, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, iş yeri sahibinin başvurusu üzerine polis ekipleri, soruşturma başlattı.

Yapılan incelemede, hırsızlık olayının güvenlik kamerasınca görüntülendiği tespit edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, yüzü maskeli şüphelinin pencereyi açarak mutfak bölümünden iş yerine girmesi, mutfak tezgahından aldığı bezle parmak izlerini temizlemeye çalışması ve diğer bölüme geçip makyaj malzemesi gibi küçük boyutlu eşyaları çalması yer alıyor.

Şüphelinin yüzüne taktığı maskeyi, gömleğinin kolunu keserek yaptığı tahmin ediliyor.

