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Denizli'de ölümlü kazaya karışıp kaçan sürücü yakalandı

AA AA
21.05.2024 15:14
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Denizli'nin Çal ilçesinde, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazaya karışıp ambulansı aradıktan olay yerinden uzaklaşan yakıt tankerinin sürücüsü yakalandı.

Denizler Mahallesi yakınlarında gerçekleşen ve motosiklet sürücüsü Aslan Becip'in (55) hayatını kaybettiği kazayla ilgili inceleme yapan Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını inceledi.

Kaza ihbarında bulunup daha sonra olay yerinden ayrılan yakıt tankeri sürücüsü üzerinde yoğunlaşan ve tankeri bulan ekipler, araçta kazaya ilişkin izler tespit etti.

Gözaltına alınan tanker sürücü D.Y'nin ilk ifadesinde kazaya karıştığını, kaza sonrası araçtan inerek ambulans çağırdığını, motosiklet sürücüsünün yanında bir süre beklediğini belirterek, ambulans geldikten sonra olay yerinin kalabalıklaşması nedeniyle uzaklaştığını söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Y. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan tankerin kaza sonrası yolda ilerlemesi çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dün, Aslan Becip idaresindeki 16 ALV 502 plakalı motosikletin devrildiğini ve sürücüsünün hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, yapılan incelemede Becip'in hayatını kaybettiği belirlenmişti. Bölgede başka bir araca ait fren izlerini tespit eden jandarm, kazaya ilişkin çalışma başlatmıştı.

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Çal Adliye kaza

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