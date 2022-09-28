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Denizli'de parkta oynarken rahatsızlanan 11 yaşındaki çocuk öldü

28.09.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de parkta oynarken rahatsızlanan 11 yaşındaki çocuk öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde parkta oynarken rahatsızlanan 11 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aktepe Mahallesi'nde arkadaşlarıyla parkta oynayan Mehmet Akhan, rahatsızlık geçirdi.

Çevredekilerin çağırdığı ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Akhan, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, parktaki çocukların ifadelerine başvurdu. Çocukların, parkta eğlence amacıyla torpil atıldığını, Akhan'ın sesten etkilenerek rahatsızlandığını söyledikleri öğrenildi.

Yapılan ilk değerlendirmede çocuğun kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği belirtilirken, cenaze otopsi işlemi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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kalp krizi çocuk torpil park

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