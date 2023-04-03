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Denizli'de pompalı tüfekle bir araçtan rastgele ateş açıldı, 2 kişi yaralandı

03.04.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Denizli'de pompalı tüfekle bir araçtan rastgele ateş açıldı, 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Çamlaraltı Mahallesi Kınıklı Caddesi üzerinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin arka camından pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı.

Tüfekten çıkan saçmalar, kaldırımda yürüyen 2 kişiye ve bir evin balkon camına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olayda kullanıldığı belirlenen pompalı tüfek, olay yerinin yaklaşık 1,5 kilometre yakınında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Yaralama Denizli Pamukkale

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