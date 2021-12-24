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Denizli'de sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

24.12.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli’nin Sarayköy ilçesinde ticari taksi ve otomobilde 188 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı nedeniyle piyasaya sahte içki sürmeye çalışanlara yönelik operasyon düzenledi.

İzmir'den Pamukkale ilçesindeki eğlence merkezlerine sahte içki getirileceğini bilgisi üzerine 3 şüphelinin bulunduğu ticari taksi ile otomobil, Duacılı Mahallesi yakınlarında durduruldu.

Aramalarda satışa hazır 350 şişede 188 litre sahte içki ile 251 bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan ticari taksi sürücüsü E.T. (43) ile otomobildeki M.A.K (21) ve Y.K'nin (50) jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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