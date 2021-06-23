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Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünün motorunda çıkan yangın söndürüldü

23.06.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünün motorunda çıkan yangın söndürüldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'de seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Denizli-Antalya kara yolunun Çaylı mevkisinde, 07 LGM 33 plakalı hareket halindeki yolcu otobüsünün motor bölümü yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, 40 yolcunun bulunduğu otobüsü yol kenarına çekti. Bazı yolcular panik halde otobüsten uzaklaştı. Bazı yolcular da dumanlar çıkan otobüsten valizlerini aldıktan sonra ayrıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, motor bölümünü saran alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.

Yolcuların başka otobüsle, Antalya'ya gönderildiği belirtildi.

Olay, çevredekilerin cep telefonlarıyla da görüntülendi.

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