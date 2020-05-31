Denizli'de sigarasız mahalleye "tütün mamulleri kullanılmamaktadır" tabelası asıldı

Pamukkale Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakamlık Proje Ofisi tarafından 2017 yılından bu yana yürütülen "Tütün Bağımlılığı ile Mücadele" çalışmaları kapsamında, 25 Ekim 2019'da "Sigarasız Mahalle Güzelpınar" projesi başlatıldı.

"Bu projeye başladığımızda mahallenin girişine 'Bu mahallede tütün mamulleri kullanılmamaktadır' tabelasını asma hedefini koymuştuk. Sigara bağımlılığından kurtulmak zor bir mesele. Ancak Kovid-19 salgını tüm insanlığa nefes alabilmemizin ne kadar büyük bir nimet olduğunu, sigara bağımlılığının bu hastalıkta daha büyük bir risk oluşturduğunu gösterdi. Tüm mahalle halkımız sigaradan henüz kurtulmuş değil ancak yüzde 65 oranında bir başarı yakaladık. Başta sağlık çalışanlarımız Sigara Bırakma Polikliniği görevlilerimiz, mahalle muhtarımız ve sakinleri olmak üzere destek veren herkese teşekkür ediyorum."

- "7 ayda büyük mesafe aldık"

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşe Erdoğan da mahalle sakinlerinin çalışmalarında kendilerine çok destek verdiğini bildirerek, "Sigara içen vatandaşlarımıza devletin tüm imkanlarını seferber ederek hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızın gerekli tüm tetkik ve tedavileri yapılıyor. Kovid-19 salgını, sigarayı bırakmak için de büyük bir gerekçe. Sigarayı bırakmak isteyenlerle ilgili çalışmalarımız ve desteklerimiz artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.